Киберфутбол. Championat.com Liga Pro. Прогнозы и ставки на дневной турнир 25 апреля

Я продолжаю пристально следить за серией турниров Championat.com Liga Pro по FIFA20. Позади уже много игр, а впереди всё только самое интересное. Чем на этот раз обернуться очные встречи игроков и кто из них захочет взять реванш? Прогноз готов! Трансляцию смотрите на канале: twitch.tv/ligapro1.

Превью дневного турнира Championat.com Liga Pro 25 апреля

В этом турнире можно выделить трех фаворитов Кирилла Aruhito10 Ординарцева, Антона Klenoff Кленова и Илью I_pele Пелехацкого. Ординарцев — самый опытный участник этого турнира, работал тренером киберфутболистов Forze eSports и сам ранее представлял такие футбольные клубы, как ФК “Оренбург” и ФК “Спартак-Москва”. Кирилл играет чаще всего на средний пас, долго держит мяч, что позволяет ему переходить в контратаки со своей половины поля.

Антон Klenoff Кленов — представитель киберспортивной организации Tundra Esports, двукратный чемпион России по киберфутболу. В 2019 году он занял второе место на Кубке России и прямое сейчас входит в состав сборной России по киберфутболу.



Пелехацкий Илья — киберфутболист и блогер, Илья чаще использует длинные передачи, надежно обороняется и способен переломить ход встречи в свою пользу, даже если в начале игры пропускал голы.



Еще один участник турнира — Руслан Ruspro Уразбахтин. У Руслана в игре прослеживается уверенное владение мячом, короткие пасы позволяют ему дольше находится на половине соперника. Руслан — частый участник турниров Liga Pro.



Завершает список игроков Дмитрий Dimontello Катыкин. Дмитрий — нечастый гость про-соревнований, но по общему уровню ничем не уступает более опытным киберфутболистам, он хорошо держит оборону и уверенно реализует опасные моменты у чужих ворот.

Уразбахтин (R11) Милан — Кленов (KAB) Интер

Когда: 10:30 мск

Ставка: Фора (+1) на Уразбахтина 1.52 на ФОНБЕТ



Уразбахтин отличается нестабильностью, он может как задавить соперника, так и проиграть матч в сухую. Один из последних матчей между Кленовым и Уразбахтиным закончился счетом 4:0 в пользу Кленова. Безопасно сыграет ставка с форой +1 на Уразбахтина.



Пелехацкий (PWR) Ман. Юн. — Катыкин (DNK) Рома

Когда: 10:50 мск

Ставка: Победа Пелехацкого за 2.30 на ФОНБЕТ



Пелехацкий быстро уходит в атаку и неплохо реализует опасные моменты, в среднем он забивает по два мяча в матче. Думаю, эта игра не станет исключением.



Уразбахтин (R11) Милан — Ординарцев (frZ) Реал

Когда: 11:10 мск

Ставка: Победа Ординарцева за 1.75 на ФОНБЕТ



Очные встречи этих игроков не заканчивались большой разницей в счете и большим количеством забитых мячей. Похоже, они уже неплохо изучили друг друга и будут прерывать атаки соперника. Судя по статистике личных встреч, Ординарцев имеет более солидные шансы. Ставлю на его победу.



Кленов (KAB) Интер — Катыкин (DNK) Рома

Когда: 11.30 мск

Ставка: Победа Кленова за 1.80 или индивидуальный тотал на первого игрока больше 1.5 мячей за 1.65 на ФОНБЕТ.



По статистике Антон забивает в среднем два мяча, даже если проигрывает. Безопасно сыграет ставка на индивидуальный результат Кленова или на его победу — объективно у Антона больше опыта в профессиональных киберфутбольных турнирах.



Ординарцев (frZ) Реал — Пелехацкий (PWR) Ман. Юн.

Когда: 11:50 мск

Ставка: 1х 1.60 на ФОНБЕТ



Однозначно можно сказать, что встреча получится интересной, стратегия у обоих игроков схожая и они демонстрируют сопоставимый уровень. Думаю, что много голов в этом матче мы не увидим. Ставим на победу Ординарцева либо ничью.

Катыкин (DNK) Рома — Уразбахтин (R11) Милан

Когда: 12.10 мск

Ставка: индивидуальный тотал Уразбахтина больше 1,5 за 1.78 на ФОНБЕТ



В этом матче очень важно учесть предыдущие игры, так как действия Руслана во многом зависят от настроя. Уразбахтин уверенно идет в атаку и не оглядывается на оборону, это может быть на руку Катыкину. Поэтому однозначное лидерство предсказать трудно, ставлю на индивидуальный результат Руслана.



Ординарцев (frZ) Реал — Кленов (KAB) Интер

Когда: 12:30 мск

Ставка: оба забьют за 1.40 на ФОНБЕТ



Матч двух лидеров сегодняшнего турнира, оба сильны как в атаке, так и в защите. По статистике предыдущих матчей можно сказать, что оба игрока забьют в сегодняшней встрече.



Пелехацкий (PWR) Ман. Юн. — Уразбахтин (R11) Милан

Когда: 12:50 мск

Ставка: общий тотал 2,5 больше за 1.72 на ФОНБЕТ



Пелехацкий и Уразбахтин — хорошие бомбардиры. Спрогнозировать победу одного из игроков трудно, ставлю на общий тотал.



Кленов (KAB) Интер — Пелехацкий (PWR) Ман. Юн.

Когда: 13:10 мск

Ставка: Обе команды забьют, коэффициент 1.60 на ФОНБЕТ



Оба киберфутболиста будут искать удачу у ворот соперника и у обоих высокий процент реализованных опасных моментов. Сыграет ставка на то, что забьют обе команды.



Катыкин (DNK) Рома — Ординарцев (frZ) Реал

Когда: 13:30 мск

Ставка: тотал меньше 4.5 мячей, коэффициент 1.60 на ФОНБЕТ



Ординарцев — лидер встречи, но ее исход зависит от важности результата для каждого из игроков. Ординарцев может выбрать атакующую позицию, если эта встреча будет влиять на его выход из группы, или же наоборот сыграть в обороне, дабы не рисковать. Но при любом раскладе большого количества голов не увидим.

Прогноз и ставка на дневной турнир Championat.com Liga Pro 25 апреля

В этом турнире в лидеры выбиваются три игрока с похожей тактикой, очень трудно предсказать, кто из них окажется сильнее в финале. Но однозначно мы увидим в полуфинале игру Ординарцева, Кленова и Пелехзацкого, думаю, что четвертым бороться за призовое место будет Уразбахтин.



Трудно сказать, как распределятся места между этими игроками. Ставлю на то, что Ординарцев выйдет в финал, он имеет преимущество в стабильности перед другими спортсменами.



Ставка: выход в финал Ординарцева с коэффициентом 2.20 на ФОНБЕТ



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