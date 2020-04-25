Киберфутбол. Championat.com Liga Pro. Прогнозы и ставки на вечерний турнир 25 апреля

Скучать некогда, пора выигрывать на ставках! И тут никак не обойтись без прогноза на киберфутбол. Налетай!

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Превью вечернего турнира Championat.com Liga Pro 25 апреля

Фаворит вечернего турнира, по мнению букмекеров, Павел Plant_Worker Скуратов, и это неудивительно. Павел давно участвует в турнирах Liga Pro, стабильно доходит до финала и часто одерживает победу. Но мало кто знает, что завтра Павел принимает участие и в других турнирах, велика вероятность того, что у него не будет хватать сил под вечер.



Еще один лидер турнира — Николай Bqg_n1cko Бренёв. Николай входит в топ-20 игроков России по киберфутболу за 2019 год, принимает участие в различных про-турнирах. Один из немногих киберфутболистов, кто эффективно пользуется дальним ударом, что является его преимуществом в игре.



Павел Johnnygrime Пурювкин — его отличает сильная атака, владея мячом он быстро переводит своих игроков в штрафную соперника и создает опасные моменты. При этом спортсмен нестабилен в процессе игры и слаб в обороне. Может упустить контроль над ситуацией.



Давлят Dav Сагитов провел большое количество турниров в рамках Liga Pro, свое умение атаковать и обороняться он доказал многим соперникам. Стабильно выходит в полуфиналы и финалы.



Замыкает пятерку участников Михаил Torres Запорожец, который показывает в последних играх хороший результат, в его действиях присутствует зрелость и целеустремленность. У его команды слаженные оборонительные действия в штрафной, уверенный отбор мяча и давление на половине поля противника.



Пурювкин (RLB) Вольфсбург — Бренёв (WCU)Боруссия Д



Когда: 17:30 мск



Ставка: Победа Бренёва за 1.72 на ФОНБЕТ



У Бренёва есть преимущество в виде сильной атакующей позиции и слабой обороны соперника. Уверен в его победе.



Скуратов (CFС) Барселона — Запорожец (VEG) Бавария М



Когда: 17:50 мск



Ставка: Индивидуальный тотал Скуратова больше 1.5 голов за 1.70 на ФОНБЕТ



Основываясь на статистике, Скуратов забивает больше одного гола, даже если проигрывает. Ставка на индивидуальный результат Павла более надежная в этом противостоянии. Так как встречаются два игрока высокого уровня, как повернется встреча предсказать трудно.

Пурювкин (RLB) Вольфсбург — Сагитов (TES) Арсенал



Когда: 18:10 мск



Ставка: Победа Сагитова за 1.75 или оба забьют за 1.45 на ФОНБЕТ



В очном противостоянии лидирует Сагитов, его манера игры более выигрышная, за счет длинных передач и переходов в контратаки с середины поля. Но матчи с Пурювкиным всегда трудно прогнозируемые, как один из вариантов безопасной ставки — это забьют оба.

Бренёв (WCU)Боруссия Д — Запорожец (VEG) Бавария М



Когда: 18.30 мск



Ставка: Фора (0) на Запорожеца за 1.90 на ФОНБЕТ Шансы на победу в этой игре у обоих киберфутболистов почти равны, их манера игры похожа, и они могут достойно противостоять друг другу. Безопасно сыграет ставка фора (0) на Запорожеца, основываясь на его стабильно хорошем показателе в последних матчах.



Сагитов (TES) Арсенал — Скуратов (CFС) Барселона



Когда: 18:50 мск



Ставка: оба забьют 1.52 на ФОНБЕТ



Один из интереснейших матчей этого вечера, все очные встречи этих игроков отличались упорной борьбой. Думаю, стратегией обоих сторон будет атака. Ставка оба забьют выглядит надёжно.



Запорожец (VEG) Бавария М — Пурювкин (RLB) Вольфсбург



Когда: 19.10 мск



Ставка: победа Запорожеца за 1.62 на ФОНБЕТ Солидарен с мнением букмекеров: фаворит этого матча — Запорожец, он сильнее в удержании мяча и у него больше процент реализации опасных моментов в штрафной зоне противника.



Сагитов (TES) Арсенал — Бренёв (WCU)Боруссия Д



Когда: 19:30 мск



Ставка: фора (0) на Бренёва за 1.57 на ФОНБЕТ Интересный матч. Оба сильные соперники, Сагитов играет в длинный пас, уходя в контратаку с любого положения, Бренев хорош в ударах по воротам с дальней дистанции, чем застает соперника врасплох. Но все же я уверен, что Николай сегодня как минимум не проиграет, он не так часто выступает в подобного рода турнирах и запал ему на руку.



Скуратов (CFС) Барселона — Пурювкин (RLB) Вольфсбург



Когда: 19:50 мск



Ставка: тотал больше 3.5 мячей коэффициент 1.72 на ФОНБЕТ



Лидер этой встречи — Скуратов, странно, что букмекеры настолько не верят в победу Пурювкина, на него коэффициент 8.00. Пурювкин — достойный соперник и уже не раз встречался со Скуратовым, их поединки отличаются упорной борьбой. Думаю, можно однозначно рассчитывать на большое количество голов



Бренёв (WCU)Боруссия Д — Скуратов (CFС) Барселона



Когда: 20:10 мск



Ставка: индивидуальный тотал Бренёва больше 1 гола за 1.50 на ФОНБЕТ



Встреча двух фаворитов турнира и для обоих это последний матч за выход из группы, многое зависит от того, в каком положении в турнирной таблице игроки подойдут п. Но можно быть уверенным, что Бренёв, как минимум забьет один гол.



Запорожец (VEG) Бавария М — Сагитов (TES) Арсенал



Когда: 20:30 мск



Ставка:Х2 за 1,75 на ФОНБЕТ

По статистике личных встреч этих игроков Сагитов был сильнее, но рисковать не рекомендую. Думаю в этой игре Давлят как минимум не проиграет.

Прогноз и ставка на вечерний турнир Championat.com Liga Pro 25 апреля

Очень сильные подобрались игроки в этот вечер. Трудно предположить кто из них возьмет лидерство, я жду в финале Бренёва и Скуратова, а в матче за третье место Запорожеца и Сагитова. Посмотрим как все обернется на самом деле.



Ставка: Бренёв в финале за 1.72 на ФОНБЕТ



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