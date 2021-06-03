Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко. Прогноз: надежду Беларуси ждут большие проблемы

4 июня Анастасия Павлюченкова и Арина Соболенко сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Соболенко — коэффициент на её победу составляет 1.23. На успех Павлюченковой можно поставить за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Павлюченкова — Соболенко 4 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.83, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 1.97. Ставки на третий сет принимаются за 2.83.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко (04.06.2021)

Долгожданный «Ролан Гаррос» продолжает дарить сенсации. Уже по итогам четырёх соревновательных дней с турнира поочерёдно снялись вторая и первая сеяные — Наоми Осака и Эшли Барти. Отказалась от продолжения борьбы и Петра Квитова, а вот Гарбинье Мугуруса и Анжелика Кербер проиграли свои матчи в полноценной борьбе.

Если говорить о российском представительстве в женской одиночной сетке соревнований, то до второго раунда добрались лишь шесть девушек из 10. Следом состоялась и часть матчей второго раунда. По его итогам в следующий круг синхронно пробились Елена Веснина, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Именно последней досталась самая серьёзная соперница — представительница Беларуси Арина Соболенко.

Удивительно, но Анастасия и Арина встречались друг с другом лишь дважды. На хардовых соревнованиях в Торонто в 2019 году победу одержала Павлюченкова, а вот в полуфинале грунтового турнира в Мадриде, который прошёл менее месяца назад, Соболенко взяла уверенный реванш — 6:2, 6:3. Казалось бы, не самый приятный багаж накануне очередной встречи теннисисток. Впрочем, сам факт того, что Анастасия пробилась в полуфинал престижнейших соревнований, должен греть душу.

В целом же Арина именно в этом сезоне демонстрирует какой-то невероятный уровень игры на грунте — 14 побед в 16 матчах при завоёванном трофее в Мадриде и финале Штутгарта. На протяжении последних двух месяцев Соболенко обыграла на грунте Симону Халеп, Эшли Барти, Элисе Мертенс и Джессику Пегулу — более чем впечатляюще.

Результаты Павлюченковой более скромные, однако не сказать, что плохие. Восемь грунтовых матчей — шесть побед и два поражения (от Соболенко в Мадриде и Анастасии Потаповой в Стамбуле). Более чем неплохо. Классно Анастасия стартовала и на самом «Ролан Гаррос» — победы в двух партиях над Кристиной Макхэйл и Айлой Томлянович. Пока лишь Макхэйл удалось взять у россиянки более трёх геймов.

Как бы то ни было, и Павлюченкова, и Соболенко играют в остроатакующий теннис. В матчах с их участием неизменно феноменальные удары навылет сменяются ошибками — вопрос лишь в том, кто будет выполнять эти самые удары стабильнее. Пока это лучше удаётся Арине, однако в отдельно взятой встрече случиться может всё что угодно.

У Анастасии действительно неплохие шансы забрать как минимум одну партию, а значит, ставка на такой исход является более чем приемлемой. Особенно если учитывать коэффициенты букмекеров, которые абсолютно не верят в россиянку. В очередной раз сыграем на излишней уверенности специалистов в победе фаворита.

Вариант попроще — классический верх по геймам. Павлюченкова набрала хорошие кондиции и не потратила большого количества сил в стартовых раундах. То есть цепляться она будет до конца. Потому планка в 19.5 гейма вряд ли устоит.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Анастасия Павлюченкова — Арина Соболенко 4 июня 2021 года

После снятия с «Ролан Гаррос» Наоми Осаки и Эшли Барти именно Арина Соболенко является одной из главных претенденток на победу. Тем не менее сенсации на турнире «Большого шлема» нельзя назвать редкостью. Последние сезоны приучили нас к неожиданным результатам. Когда же на корте встречаются две приблизительно равные по классу соперницы, сложно назвать сенсацией победу любой из них.

Ставка 1: победа Павлюченковой с форой (+1.5) по сетам за 2.22.

Ставка 2: тотал больше 19.5 геймов за 1.83.