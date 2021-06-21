Аргентина — Парагвай. Прогноз: Лионель Месси все ещё лучший, но этого не хватает

22 июня состоится матч групповой стадии Кубка Америки Аргентина — Парагвай. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех Парагвая оценён экспертами в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Америки Аргентина — Парагвай 22 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Аргентина — Парагвай получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз матча Кубка Америки Аргентина — Парагвай (22.06.2021)

Южная Америка старается не отставать от Европы в плане спортивного настроения. И порция за порцией выдаёт футбольное шоу на Копа Америка. Групповая стадия продолжается, в ночь на 22 июня по московскому времени сразятся сборные Аргентины и Парагвая. Свисток арбитра раздастся в 3:00 мск.



В двух стартовых турах Копы аргентинцы набрали четыре очка. У Парагвая всего одна проведённая игра, зато она принесла три очка — победа над откровенно слабой Боливией. В ближайший вторник фактически встретятся два претендента на первое место у группе.



Три очка в двух играх — это всё, что нужно Аргентине для спокойного выхода в четвертьфинал Копа Америки. В соперниках, помимо Парагвая, сборная Боливии. Вряд ли подопечные Лионеля Скалони умудрятся провалиться, однако и доводить дело до последнего тура тоже не стоит. Решать вопрос выхода в плей-офф нужно здесь и сейчас — в матче с парагвайцами.



Парагвай тоже наверняка выйдет в четвертьфинал. Система Кубка Америки сводится к тому, что из группы в плей-офф пробиваются аж четыре коллектива. Из пяти! То есть достаточно просто не стать худшим Учитывая наличие Боливии, набравшей 0 очков в двух матчах, состав участников 1/4 финала от группы А становится практически очевидным.



Как бы то ни было, обе стороны практически наверняка будут играть исключительно на победу. История противостояния не просто богата, но ещё и принципиальна. Больше того — в пяти последних очных встречах зафиксировано сразу три ничейных результата. Была и победа Парагвая — в октябре 2016 года «гуарани» победили со счётом 1:0. Успех Аргентины оказался весомее — 6:1 в полуфинале Копа Америка 2015 года.



Нельзя не отметить и прекрасную игровую форму Аргентины, которая не проигрывает на протяжении 15 матчей. Предыдущее поражение датировано июлем 2019 года — тогда «альбиселесте» уступили на всё том же Копа Америка Бразилии. В 15 последних встречах у подопечных Скалони восемь побед и семь ничьих.

Аргентина не может выиграть у Парагвая с 2015 года. И это показательно. Не меньший успех может ожидать и ставку на тотал меньше — в четырёх предыдущих очных встречах было забито не более двух мячей. Кажется, в предстоящей игре будет нечто похожее — тяжелейшая игра для аргентинцев с вероятной итоговой победой. Но минимальной.



Коэффициент на победу Аргентины совсем уж скромен, а ведь голы даются с трудом. Да и вообще — в позиционных атаках всё грустно. Потому лезть в форы опасно, а вот классический тотал меньше 2.5 гола смотрится надёжно. Предпосылок для высокой результативности не видно.

Прогноз и ставки на матч Копа Америка Аргентина — Парагвай 22 июня 2021 года

Аргентина по-прежнему не может убедить болельщиков в том, что является серьёзной силой даже на континентальном уровне. Парагвай же как был крепким середняком, так им и остался. Качественная игра в обороне от одних и большие проблемы в атаке от других — всё так и намекает на ставку в пользу малого количество голов.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.73.