«Арсенал» — «Челси». Прогноз: Томас Тухель отправит Артету на дно АПЛ

22 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 4.82. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» 22 августа 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.

Анализ и прогноз матча 2-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси» (22.08.2021)

На дворе конец лета, но грустить и скучать некогда. Ведь европейский футбол стремительно набирает обороты. Ведущие лиги потихоньку вернулись в строй. Особое внимание традиционно привлекает чемпионат Англии. Здесь добрались до второго тура. Он продолжится 22 августа тремя матчами.



С центральной вывеской тура сложно ошибиться. В 18:30 мск на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне начнут выяснять отношения «Арсенал» и «Челси». Да, «канониры» уже давно не претендуют на титул, а по итогам минувшего сезона вообще остались без еврокубков. И всё же лондонское дерби — это серьёзно. Даже в непростые времена.



У хозяев всё грустно. Прошлый год обернулся провалом. Очень бледный футбол, жуткие проблемы с середняками и аутсайдерами АПЛ, низкая результативность. А ещё — хандра Пьера-Эмерика Обамеянга после продления контракта, ставшие мемами фразы Микеля Артеты про доминацию. И вишенка на торте — всего лишь восьмое место.



Состав за лето сильнее не стал. Бен Уайт, Альберт-Мбойо Локонга — трансферы по меньшей мере любопытные, но явно не переводящие клуб в иной статус. Накануне также объявили о переходах Мартина Эдегора и Аарона Рэмсдэйла, однако они в дерби точно не помогут. Придётся обходиться той же обоймой.



Неделю назад «Арсенал» провалился. Да, пришлось играть сразу без нескольких ключевых исполнителей. Вот только вряд ли это оправдывает 0:2 от «Брентфорда». И ладно бы дело было только в счёте. Речь именно о качестве футбола. Лондонцы в самом деле ничего не создали в атаке и уступили новичку элитного дивизиона по всем статьям.



А ведь те же Обамеянг и Ляказетт, похоже, не выйдут на поле и во втором туре. Казалось бы, имя фаворита очевидно. Ведь синие сейчас в полном порядке. Преобразились после смены тренерского штаба, вошли в топ-4 АПЛ и даже стали победителями Лиги чемпионов! Новый сезон тоже открыли более чем успешно.



Дожали «Вильярреал» в серии пенальти и взяли Суперкубок УЕФА, а неделю назад размазали «Кристал Пэлас» в первом туре чемпионата Англии (3:0). Два мяча забили в первом тайме, третий состоялся на исходе часа игры. «Орлы» вообще ничего не создали. Лондонцы явно не потратили большого количества сил, а ведь на восстановление имелась неделя.

Напрягает только одно. Статистика. Микель Артета при всех своих проблемах вообще неплохо играет с топ-клубами, а дерби удаётся ему особенно хорошо. Три предыдущие очные встречи закончились победами «Арсенала». Хотя во всех случаях синие шли фаворитами. 2:1, 3:1 и 1:0. То не хватало реализации, то индивидуальные ошибки перевешивали. Впрочем, есть важный нюанс.



Две из трёх игр состоялись ещё в 2020 году при Фрэнке Лэмпарде. Томас Тухель сыграл против Артеты только один раз. Середина мая, 36-й тур АПЛ, 0:1. Там «Челси» действовал далеко не лучшим образом, но всё же наиграл как минимум на ничью. Много владел мячом, создал несколько хороших моментов, дважды попал в каркас ворот в концовке. Гол Смита-Роу так и остался единственным.



Пора возвращать долги. Синие очень понравились в обороне неделю назад, а «Арсенал» без нескольких важных исполнителей ничего не придумал даже против новичка АПЛ. Своё поле и поддержка болельщиков — это хорошо, вот только гости смотрятся заметно солиднее. А удача им явно задолжала. П2 за близкий к двойке коэффициент смотрится хорошо.



Есть и альтернативные варианты. На «обе забьют — нет» букмекеры предлагают 1.87, а на отсутствие гола в исполнении «канониров» — 2.32. Интересно. Проблем со свежестью у подопечных Тухеля быть не должно, а преимущество по уровню исполнителей и поставленности игры вопросов не вызывает. Ждём довольно закрытого футбола, в котором шансы гостей смотрятся солиднее.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси» 22 августа 2021 года

Три предыдущие очные встречи остались за «Арсеналом», но две из них состоялись ещё при Лэмпарде. Хозяева без нескольких ключевых исполнителей ужасно выглядели неделю назад даже на фоне новичка АПЛ. Ничего не создали, пропустили два мяча. Кадровые проблемы сохраняются, а соперник будет заметно сильнее. «Челси» в первом туре не заметил сопротивления «Кристал Пэлас». Пора бы закончить везение Артеты в дерби.



Ставка: «Арсенал» не забьёт за 2.32.