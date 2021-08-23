«Милан» без Златана, Япония — Россия на ЧМ в Москве и другие матчи: что смотреть сегодня

2021 год не даёт времени на отдых. Подходит к концу последний месяц лета, Олимпийские игры в Токио остались позади. Зато европейского футбола с каждым днём всё больше. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 23 августа.

На что ставить в футболе 23 августа

Вчера завершилась первая неделя, на которой у любителей футбола был максимальный выбор. Играют во всех пяти ведущих европейских лигах, да и родная Российская Премьер-Лига дала жару. В понедельник выбор, конечно, скромнее, но несколько любопытных вывесок всё же есть.

В чемпионате Англии завершается второй тур. Остался один матч, «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити». Свисток арбитра раздастся в 22:00 мск. Соперники в минувшем сезоне замкнули топ-6 АПЛ, а в первом туре синхронно одержали. «Лисы» ещё и титул успели зацепить, оставив «Манчестер Сити» без Суперкубка Англии.



В испанской Примере второй тур тоже вышел на финишную прямую, только здесь в программе две игры. Открывшая сезон победой «Севилья» наведается к «Хетафе» (21:00), а «Осасуна» примет «Сельту» (23:00). Все остальные уже отстрелялись.



В чемпионате Италии тоже две встречи, но здесь речь идёт о первом туре. На разогреве «Кальяри» и «Специя» (19:30), на десерт — «Сампдория» и «Милан». Россонери вернулись в Лигу чемпионов, август и сентябрь наверняка получатся тяжёлыми. Доннарумма и Чалханоглу ушли, Ибрагимович травмирован. Вытянет ли Оливье Жиру?



Кроме того, можно поставить на целую россыпь менее популярных лиг. Играют в чемпионатах Португалии, Украины, Турции, Сербии, Дании, Румынии, Швеции, Болгарии, Финляндии и не только. А ведь есть ещё испанская Сегунда, французская Лига 2, первый дивизион Нидерландов и португальская Сегунда.

На что ещё ставить 23 августа

Во-первых, есть кое-что для любителей хоккея. Ведь до старта регулярного чемпионата КХЛ осталось чуть больше недели. Всё внимание на Кубок губернатора Челябинской области. «Сибирь» сразится с «Автомобилистом» (13:00 мск), а «Трактор» — с «Локомотивом» (17:00).

Также продолжается женский чемпионат мира по хоккею. Правда, вывески откровенно скучные. Сборная Германии сыграет с Данией (21:00), сборная Японии — с Чехией (1:00). Россиянки минувшей ночью попали под Канаду и получили сутки на восстановление. Впереди ещё 60 минут долгих минут — с командой США.



Ну и теннис, конечно. Открытый чемпионат США всё ближе. Накануне завершились турниры в Цинциннати. Новая неделя — новые соревнования. В понедельник стартуют сразу три турнира. Правда, не столь представительные.

В Кливленде будет за кого поболеть. В первом круге Дарья Касаткина сыграет с Каей Юван из Словении, а Людмила Самсонова — с американкой Бетани Маттек-Сэндс. Анну Блинкову ждёт встреча с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман.



Мужчины сыграют в Уинстон-Сейлеме. Гвоздь программы — битва Ника Кирьоса и Энди Маррея. Также в первом круге можно поболеть за представителя Беларуси Илью Ивашко, который сойдётся с итальянцем Андреасом Сеппи.



Также продолжается турнир в Чикаго, но тут список участниц совсем скромный. Опытнейшая Винус Уильямс сыграет с Се Шувэй, а 31-летняя француженка Ализе Корне — с Энн Ли.



Набирает обороты групповой этап женского чемпионата Европы по волейболу. Сборная России обыграла Францию и Азербайджан, в третьем туре подопечные Серджо Бузато встретятся с крепкой Бельгией (18:00). Польша — Испания и Турция — Финляндия (обе — 20:30) — тоже интересно.



Кроме того, завершается групповая стадия на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве. Сборная России добыла две победы в двух матчах, но обе — за пределами основного времени. Впереди встреча с Японией (20:30), которая набрала шесть максимально возможных очков и обеспечила себе выход в плей-офф. Осталось только узнать, с какого места.