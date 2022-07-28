Статья поможет разобраться со ставками на популярный зимний вид спорта и освоить новичкам некоторые стратегии.

Как делать ставки на хоккей: виды, особенности, стратегии, советы новичкам

Хоккей — популярная дисциплина для ставок. Подробную роспись и высокие коэффициенты букмекерские конторы предлагают на Олимпиаду, чемпионат мира, первенства НХЛ и КХЛ.

Оставаться в плюсе на дистанции при оформлении пари на хоккей позволяет выбор букмекеров с выгодными котировками и использование рабочих стратегий.

Во многих российских БК можно смотреть трансляции хоккейных матчей в прямом эфире, изучать статистические данные для составления самостоятельных прогнозов.

Виды ставок на хоккей

В прематч на хоккей букмекеры предлагают пользователям от 150-200 вариантов для оформления пари.

Какие виды бывают

В основной росписи на хоккей букмекеры предлагают ставить на:

Исход матча. У пользователей три варианта — ничья, победа одной из команд — с учетом овертайма или без. На исходы — минимальная маржа. Двойной шанс. Ставка на два исхода: 1Х — победа хозяев и ничья; Х2 — ничья и победа гостей; 12 — победы любой из команд. Коэффициенты на двойной шанс ниже, чем на основной исход матча. У клиента БК больше шансов на успех. Фора — ставка на победу команды с учётом условного преимущества или отставания. Например, пари Ф1 (-2.5) выиграет, если хозяева победят с разницей минимум в три шайбы. Ставка Ф2 (+1.5) сыграет при ничьей, победе гостей или поражении с разницей в одну шайбу. Тотал — пари на количество шайб в матче, периоде или временном отрезке. Можно ставить на общий тотал — общее количество заброшенных за игру шайб или индивидуальный — результативность одной из команд. Букмекер предлагает клиенту число, нужно решить, больше или меньше будет результат.

В дополнительной росписи БК можно поставить на количество:

штрафных минут;

удалений;

силовых приёмов;

единоборств;

вбрасываний;

шайб, которые забросит конкретный хоккеист.

На что лучше ставить в хоккее и почему

При выборе ставки пользователь должен учесть вероятность исхода. Выше вероятность прохода пари, если проведён предматчевый анализ, выбор клиента совпадает с прогнозами экспертов.

Чем выше комиссия, тем ниже коэффициенты, меньше потенциальный заработок. В основной росписи маржа выше, чем в дополнительной. В прематч котировки выгоднее, чем в live.

Особенности ставок на хоккей

При оформлении пари на хоккей нужно учитывать:

Неожиданные результаты в регулярном чемпионате: команды проводят от 60 матчей — на дистанции все коллективы испытывают проблемы. Функциональное состояние команд. Хоккеисты часто играют через день, не успевают восстановить форму. Много борьбы и удалений. За нарушение правил судьи удаляют игрока минимум на две минуты. Шансов забросить шайбу в большинстве у команды выше. Результативность. В хоккее больше заброшенных шайб, чем в футболе мячей. Даже в турнирах с низкой результативностью средний тотал не ниже 4–4,5.

Основные стратегии

Стратегии не гарантируют пользователю выигрыш. Рабочие программы позволяют регулярно получать положительный результат на дистанции.

Догон на аутсайдера в плей-офф

После первого матча в серии клиенту БК нужно поставить во второй встрече на победу проигравшей команды. Если ставка не сыграет, повторить пари, увеличив сумму.

В хоккейных турнирах серии плей-офф играют до четырёх побед. По статистике со счётом 4:0 команда выигрывает в одной из трёх серий.

Рассчитать пари после проигранной ставки поможет формула:

(X+Y)/(K-1), где:

Х — размер выигрыша, на который рассчитывает пользователь;

Y — ранее проигранная сумма;

К — коэффициент.

Например, игрок планирует заработать 500 рублей. В первом матче проиграл 1500 рублей, ставит во второй встрече серии с коэффициентом 2.13: (500+1 500)/(2,13-1) = 2 000/1,13 = 1770 рублей нужно поставить, чтобы вернуть потерянные деньги и получить прибыль.

Если серия закончилась со счётом 4-0, необходимо продолжить догон в следующей стадии плей-офф.

Ставка на победу аутсайдера

В регулярном чемпионате команды проводят по 60-80 матчей. На дистанции фавориты теряют очки в матчах с аутсайдерами.

Ставить на победу слабого коллектива нужно при условиях:

аутсайдер играет дома;

у фаворита 2-3 дня назад была сложная игра со сложным противником;

у сильной команды не будут играть 2-3 ключевых хоккеиста;

аутсайдер регулярно набирает очки дома — выиграл минимум половину матчей.

Пари на ТБ (1.5) во втором периоде

Ставить по стратегии нужно при условии:

в первом периоде заброшена максимум одна шайба;

команды нанесли много ударов по воротам — минимум 20;

по статистике, противники много забрасывают во втором периоде;

форварды обеих команд — на площадке, в хорошей форме.

Советы новичкам

Факторы, которые нужно учитывать при анализе хоккейного матча:

Форма противников. Необходимо оценить результаты последних 5-7 встреч, сколько побед одержано, были ли среди соперников сильные коллективы. Очные противостояния. Нужно проанализировать, как команды играли между собой в последние 2-3 года. Игровые модели противников могут быть несовместимы, из-за этого фаворит постоянно будет терять очки в матчах с аутсайдером. Если это принципиальное противостояние, можно ждать неожиданный результат, который не будет соответствовать предматчевым раскладам из-за особого настроя. Турнирное положение и мотивация. Следует учесть, какое значение имеет предстоящая встреча для каждой команды. Например, если один из соперников гарантировал выход в плей-офф, может потерять очки в матче с аутсайдером. Состояние лидеров — спортивная форма и травмы.

В каких БК лучше делать ставки на хоккей

Ставки на хоккей принимают все российские легальные букмекерские конторы. Максимум рынков в росписи выставляют в БК «Мелбет» и «1хСтавка» — от 150 вариантов для оформления пари.

Высокие коэффициенты предлагают «Бетсити» и «Винлайн» — маржа от 4%. В БК «Марафон» на многие топовые хоккейные матчи можно поставить с маржой 0%.

Преимущества и недостатки в ставках на хоккей

Плюсы:

большое количество матчей — команды играют до 2-3 раз в неделю;

широкая роспись на топовые турниры — много рынков на статистику;

зрелищность — в хоккее высокая результативность, это увеличивает количество волевых побед.

Минусы: