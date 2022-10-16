Экспресс на 16 октября с коэффициентом 8.63: Холанд не сбавляет, Левандовски подхватывает

Воскресенье 16 октября подарит много ярких событий, в том числе московское дерби и «эль класико». Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.63 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Барселона» 16 октября

Первое «эль класико» в текущем сезоне обещает подарить интригующий сценарий. «Реал» и «Барселона» сейчас находятся далеко не в лучшем состоянии, однако всегда есть фаворит – и на сей раз это мадридцы.

Подопечным Карло Анчелотти на данном этапе очень важно показать свою силу, потому что игра на «Сантьяго Бернабеу» не только позволила бы в случае победы вернуться на вершину таблицы, но и частично взять реванш за апрельский разгром дома (0:4).



Шансы на это есть. «Барселона» под руководством Хави снова барахлит – уже почти месяц у команды нет уверенных результатов. Вспоминаются только минимальные победы над «Мальоркой» и «Сельтой».

10 лучших прогнозов на воскресенье.

Однако гораздо важнее то, что каталонцев подкосило выступление в Лиге чемпионов – после трёх матчей без побед шансы выйти из группы снизились до минимума, а тренер уже открыто говорит о том, что пора решать внутренние задачи.



Настрой перед выездом в Мадрид далеко не самый лучший. «Сливочные» не проигрывают на протяжении 17 матчей. Мадридцы в шести встречах подряд, учитывая все турниры, не могут забить больше двух голов. Однако этого хватит, чтобы вновь порадовать зрелищем, ведь «Барселона тоже ответит своей мощной атакой.

В шести из 11 последних «эль класико» в Мадриде забивалось минимум четыре гола. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.30.

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 16 октября

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года и за семь лет сыграл против «Сити» 20 раз. Он одержал над «горожанами» девять побед, пять встреч завершил ничейным результатом, а в шести играх потерпел поражение.



Полтора года назад «Ливерпуль» не смог защитить титул чемпиона Англии, большую часть сезона проводя без огромного количества ключевых игроков, которых настигла эпидемия травм. Сейчас ситуация в чём-то похожая – лазарет переполнен.

Экспресс с коэффициентом 7.49.

«Ливерпулю» за 1/8 финала Лиги чемпионов ещё предстоит побороться. Всю злость за неудачи последних матчей футболисты Юргена Клоппа выместили на «Рейнджерс», крупно обыграв сильный шотландский клуб – 7:1. Мохамед Салах вышел на замену и сделал хет-трик за шесть минут. Это вернёт египтянину былую уверенность.



«Ливерпуль» забил семь мячей в ворота «Рейнджерс», но это не означает, что команда выздоравливает. Мы хорошо помним, как после девяти мячей в сетке «Борнмута» красные лишь на последних секундах вырвали победу у «Ньюкасла».



В семи из восьми последних матчей между «Ливерпулем» и «Сити» забивалось минимум четыре мяча. Недавняя встреча за Суперкубок не стала исключением, и эта игра будет такой же. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.11.

Прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Фрайбург» 16 октября

Мюнхенский клуб идёт в роли фаворита, и в этом нет ничего удивительного. Подопечные Юлиана Нагельсмана после серии неудач в Бундеслиге добыли две разгромные победы: над «Байером» и «Викторией» в Лиге чемпионов. Проблемы вернулись недавно, когда мюнхенцы не смогли обыграть «Боруссию» Д.

Сейчас у «Баварии» много травм, линия обороны буквально собирается из тех здоровых игроков, что есть у тренера в распоряжении, прессинг стал работать хуже, и возникают провалы в концовках. У чемпиона сейчас нет даже половины побед из всех сыгранных матчей в сезоне.

«Фрайбург» определённо получит шанс на то, чтобы всерьёз насолить сопернику. Кристиан Штрайх практически не меняет стартовый состав, полагаясь на идеальное взаимодействие игроков, и его команда отлично играет на выезде.



«Бавария» точно должна дожать соперника на домашнем поле, где никогда ему не проигрывала, но уверенной победы на сей раз от фаворита ждать не стоит. «Фрайбург» забивал минимум два гола в шести из восьми последних матчей на выезде. Отсюда следует вывод, что команды обменяются мячами, а поставить на обе забьют можно с коэффициентом 1.78.

Экспресс на матчи 16 октября:

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в матче «Реал» — «Барселона» за 2.30.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Ливерпуль» — «Ман Сити» за 2.11.

Ставка 3: обе забьют в матче «Бавария» — «Фрайбург» за 1.78.

Общий коэффициент: 2.30 Х 2.11 Х 1.78 = 8.63.

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