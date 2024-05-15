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«Зенит» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России 15 мая

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России 15 мая
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» за 1.99.

«К Суперфиналу по Пути РПЛ подбираются «Зенит» и ЦСКА. Ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге. В первой встрече в Москве команды сыграли вничью — 1:1. Накануне игры соперники встретились и в РПЛ. Казалось бы, стимул для претендующего на чемпионство «Зенита» гораздо выше. ЦСКА не претендует на высокое место, а вот Кубок для них вроде бы должен быть на первом месте. Действительно, на поле вышел резервный вратарь Тороп. Кстати, он был великолепен. ЦСКА сумел добиться минимальной победы и не пропустить.

Продлилась страшная серия «Зенита» из шести матчей: три поражения и три ничьих. Сложно представить, что питерцы снова не сумеют победить. Тем более у ЦСКА «Зенит» не может выиграть уже несколько матчей подряд. В РПЛ «Зениту» осталось сыграть с «Ахматом» и «Ростовом». Однако для питерцев всё зависит от конкурентов. Просто побеждать в двух оставшихся турах уже мало.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому кубковый стимул есть и у «Зенита». Не могу представить второе подряд поражение от армейцев всего за несколько дней. У питерцев широкий выбор футболистов. Здесь гораздо больше резерва. Целых два равноценных состава. Для ЦСКА всё может закончиться даже довольно серьёзным поражением. Скамейка у армейцев заметно менее глубокая.

В текущем сезоне «Зенит» ещё не побеждал ЦСКА в рамках основного времени. Пора бы питерцам прервать неудачную тенденцию. Мотивации у них много. Медали в чемпионате можно положить в выигранный Кубок. Но сначала нужно одолеть ЦСКА и пройти в Суперфинал. Не вижу здесь другого исхода. Думаю, «Зенит» победит в основное время», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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