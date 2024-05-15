«Зенит» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России в Санкт-Петербурге

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.74.

«Совсем скоро «Зенит» и ЦСКА сыграют ответный матч в Кубке России для того, чтобы выяснить, кто пройдёт в Суперфинал. Уверен, что нас ожидает интересная игра. ЦСКА впервые за 13 лет недавно в рамках чемпионата победил в Санкт-Петербурге. Сложная встреча получилась для армейцев. Им пришлось много обороняться. Много спасений совершил молодой голкипер Тороп. На мой взгляд, он стал лучшим игроком того матча.

У «Зенита» большие проблемы в нападении. Команда забивает очень мало и даже сейчас не является фаворитом в борьбе за первое место в РПЛ. Понятно, что для «Зенита» это дело чести. Но здесь не должно быть глобального вопроса о распределении сил между турнирами. В случае неудачи с чемпионством шансы на кубковый титул всё ещё остаются.

Поэтому я думаю, что грядущий матч будет очень напряжённым и без большого количества забитых мячей. Армейцы достаточно хорошо проявили себя в недавней очной игре. Для них выход в Суперфинал Кубка будет событием. Место в РПЛ их явно не устраивает. Ожидаю осторожную игру, какой она получилась и в первой встрече соперников. Не думаю, что голов будет много», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».