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«Зенит» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России в Санкт-Петербурге

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России в Санкт-Петербурге
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.74.

«Совсем скоро «Зенит» и ЦСКА сыграют ответный матч в Кубке России для того, чтобы выяснить, кто пройдёт в Суперфинал. Уверен, что нас ожидает интересная игра. ЦСКА впервые за 13 лет недавно в рамках чемпионата победил в Санкт-Петербурге. Сложная встреча получилась для армейцев. Им пришлось много обороняться. Много спасений совершил молодой голкипер Тороп. На мой взгляд, он стал лучшим игроком того матча.

У «Зенита» большие проблемы в нападении. Команда забивает очень мало и даже сейчас не является фаворитом в борьбе за первое место в РПЛ. Понятно, что для «Зенита» это дело чести. Но здесь не должно быть глобального вопроса о распределении сил между турнирами. В случае неудачи с чемпионством шансы на кубковый титул всё ещё остаются.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому я думаю, что грядущий матч будет очень напряжённым и без большого количества забитых мячей. Армейцы достаточно хорошо проявили себя в недавней очной игре. Для них выход в Суперфинал Кубка будет событием. Место в РПЛ их явно не устраивает. Ожидаю осторожную игру, какой она получилась и в первой встрече соперников. Не думаю, что голов будет много», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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