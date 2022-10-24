Экспресс на РПЛ и КХЛ с коэффициентом 32.91: Гончаренко — волшебник, Семак постоянен

Футбольные выходные закончились, но даже в понедельник есть интересные матчи. Самым популярным событиям 24 октября нашлось место в нашем экспрессе с коэффициентом 32.91, на который мы предлагаем обратить внимание.

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Прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Крылья Советов» 24 октября

Тренерские методы Виктора Гончаренко наконец-то дали результат, да ещё какой! Аутсайдер, на которого все махнули рукой, берёт и выдаёт пятиматчевую победную серию. Игроки «Крыльев Советов», в свою очередь, в минувшем туре остановили безвыигрышную серию, обыграв «Сочи» со счётом 2:0. Неудачный отрезок стал следствием потери физической формы несколькими футболистами основы.

10 лучших прогнозов на понедельник.

«Урал» набрал потрясающую форму, поскольку Виктор Гончаренко нашёл оптимальное сочетание футболистов на поле. Команда играет легко и непринуждённо. Каждый знает свой манёвр, и все находятся на предельной концентрации. Идеально вписался в состав ветеран Газинский. Соперник на фоне такой мобильной команды теряется. Рекомендуем взять победу «Урала» в один гол за 4.33.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Локомотив» 24 октября

Матч двух лидеров Западной конференции интригует тем, что «Локомотив» – единственная команда, которая смогла обыграть СКА в основное время. И случилось это не так давно – 13 октября. Правда, подопечные Игоря Никитина сделали это на своей площадке и со второй попытки.



Настрой у Романа Ротенберга на эту встречу будет особый. Важность и турнирная принципиальность данного матча повлияли на мотивацию обеих команд. СКА в прошлом матче с трудом обыграл «Куньлунь». Китайская команда дважды отыгрывалась, но Марат Хуснутдинов забросил победную шайбу на 46-й минуте. Не обошлось и без драк.

Экспресс с коэффициентом 5.50.

«Локомотив» оформил две быстрые шайбы в Минске и, похоже, всеми мыслями был уже в Санкт-Петербурге. «Динамо» воспользовалось потерей концентрации соперника и перевернуло ход встречи, выиграв со счётом 5:2. Преимущество СКА не только в факторе своей площадки, но и в дополнительном дне отдыха.



При этом матчи СКА с «Локомотивом» редко изобилуют большим количеством шайб – в семи из восьми последних матчей забрасывалось не более пяти шайб в основное время. Поставить на победу СКА и тотал меньше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.63.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи» 24 октября

Несмотря на некоторые проблемы с концентрацией футболистов в кубковых играх, в национальном первенстве «Зенит» идёт без поражений. Команда с методичностью миксера перемалывает своих конкурентов и как каток идёт к очередному чемпионскому титулу.

Прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.33.

«Сочи» находятся в кризисе, что видно по двум победам в последних 10 матчах. Проблемы преследуют гостей не только в чемпионате, но и в Кубке России. По большому счёту не сдаётся только Нобоа. Он в восхитительной форме и регулярно поражает ворота соперников. Учитывая его личную мотивацию, весьма вероятно, что эквадорец забьёт команде Семака.

«Зенит» находится не на пике формы и действует процентов на 60 от максимальной мощности. Тем не менее даже этого должно хватить, чтобы разобраться с любым соперником в РПЛ, особенно на домашнем поле. Рекомендуем изучить ставку на победу «Зенита» и обе забьют за 2.89.

Экспресс на матчи 24 октября:

Ставка 1: победа «Урала» в один мяч в матче с «Крыльями Советов» за 4.33.

Ставка 2: победа СКА и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.63.

Ставка 3: победа «Зенита» и обе забьют в матче с «Сочи» за 2.89.

Общий коэффициент: 4.33 Х 2.63 Х 2.89 = 32.91.

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