Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 10.7: Хави — вне плей-офф, Клопп зол

26 октября продолжится 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.71 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 26 октября

После проваленного «эль класико» каталонцы собрались и двух следующих соперников просто разобрали на части. Относительно крепким «Вильярреалу» и «Атлетику» не повезло попасться под горячую руку «Барселоны», которая сыграла так, что сразу встал вопрос: это каталонцы так сильны или же соперники слабые?

«Бавария» постепенно оставляет позади все свои проблемы, которые лишали команду очков в начале сезона. Всё чаще и чаще немцы сносят своих соперников, не замечая их. Исключением стал только матч с «Боруссией», там «Бавария» сыграла ниже своих возможностей. Даже кадровые проблемы не стали преградой для успехов в последних матчах, всё выглядело так, что без своих лидеров команда не стала слабее.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Победа «Баварии» обеспечит ей первую строчку, а для «Барселоны», скорее всего, уже всё потеряно. Тут обе команды будут играть в первую очередь за престиж. По игре мюнхенцы сейчас смотрятся лучше соперника, они чуть свежее, а ещё немцы, похоже, заполучили секрет побед над «Барселоной». Предлагаем поставить на победу «Баварии» с коэффициентом 2.80.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер» 26 октября

«Атлетико» после нестабильного стартового отрезка постепенно начал приходить в себя. Поражение в мадридском дерби (1:2) вывело команду из состояния летаргического сна. В последних шести турах Примеры «матрасники» набрали 16 очков (пять раз победили и сыграли вничью с «Райо Вальекано» — 1:1). Благодаря такому спурту команда поднялась на третье место. Шансы на чемпионство призрачные, учитывая 8-очковое отставание от лидера.

В Лиге чемпионов дела команды Диего Симеоне обстоят похуже. После четырёх туров она располагается на третьем месте с четырьмя очками в активе. В заключительных матчах группового этапа «матрасникам» нужно набирать максимум очков, чтобы пробиться в плей-офф. Способны ли они на это?

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Команда перестроилась на схему 4-4-2. Владеет мячом 56,5% встречи: действует 44% игрового времени в середине поля и ещё 32% — в атакующем блоке. Игроки наносят по 15,8 удара по воротам, из которых пять — в створ. Проблемы с результативностью связаны с игровым спадом у Жоау Феликса и ограничением игрового времени Антуана Гризманна на поле из-за условий арендного соглашения и суммы отступных. Вопрос с контрактом французского форварда был лишь недавно решён, и уже заметны сдвиги в игре команды впереди.

«Байер» переживает непростые времена. Руководство клуба пытается поправить положение команды за счёт изменений на тренерском мостике, отправив в отставку Херардо Сеоане и назначив Хаби Алонсо. Под руководством испанца отмечаются первые позитивные моменты, но до стабилизации ситуации ещё далеко. На этом фоне в успех «фармацевтов» в грядущей встрече не особо верится. Рекомендуем ставку на победу «Атлетико» за 1.78.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль» 26 октября

«Аякс» в текущем сезоне продолжает привычно доминировать на внутренней арене и зрелищно проигрывать в еврокубках. В чемпионате Нидерландов у амстердамцев три победы подряд с 15 забитыми мячами. Тогда как в Лиге чемпионов «Аякс» проиграл три встречи подряд с общим счётом 4:12.

Весёлый атакующий футбол хорошо подходит для национального чемпионата, но не для еврокубков. Однако нейтральным зрителям от этого только радость.

«Ливерпуль», напротив, дарит боль и разочарование. Три матча подряд с участием «красных» закончились победой 1:0 в пользу той команды, которая была хозяином встречи. «Ливерпуль» в каждой из этих игр мог забивать много, но команду в который уже раз подводит кошмарная реализация. А кадровые проблемы не позволяют Клоппу освежать линию нападения по ходу игры.

На сценарии матча оставит свой след турнирное положение команд. «Аяксу» желательно выиграть с разницей в два мяча. «Ливерпулю» будет достаточно и ничьей. Но попыток засушить игру со стороны гостей не будет – Клопп прекрасно знает, чем это может обернуться в соперничестве с такой командой, как «Аякс». Ждём хорошего открытого футбола и много голов. Поставить на тотал больше 3.5 можно с коэффициентом 2.15.

Экспресс на матчи 26 октября

Ставка 1: победа «Баварии» в матче с «Барселоной» за 2.80.

Ставка 2: победа «Атлетико» в матче с «Байером» за 1.78.

Ставка 3: ТБ 3.5 в матче «Аякс» — «Ливерпуль» за 2.15.

Общий коэффициент: 2.80 Х 1.78 Х 2.15 = 10.71.

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