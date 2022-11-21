Экспресс на чемпионат мира с коэффициентом 12.31: нужен Мане, Саутгейт ни о чём

Англичане столкнутся с большими проблемами уже в первом матче. А у США полный порядок, и они отпразднуют старт турнира.

Долгожданный чемпионат мира стартовал и ежедневно будет радовать матчами лучших сборных со всей планеты. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.31 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Прогноз на чемпионат мира Англия — Иран 21 ноября

Сборная Англии сейчас один из самых критикуемых европейских грандов. Провальное выступление в Лиге наций, где англичане закончили группу без единой победы, заставило многих усомниться в идеях Саутгейта. Игровой кризис англичан вряд ли рассосался сам по себе во время тренировочного процесса, и ждать былой прыти от «трёх львов» не стоит.



Иран едва не преподнёс сюрприз четыре года назад в России, попав в куда более сложную группу. У гостей хватает высококлассных игроков, есть опытный тренер, который смог их собрать воедино. Вокруг сборной Ирана сейчас неблагоприятный политический фон. Непонятно, как поведут себя футболисты, особенно те, у кого есть вопросы к правительству страны.

Месси вернулся к тренировкам в общей группе сборной Аргентины.

Сборная Ирана уверенно выиграла свою отборочную группу, оставив позади в том числе и Южную Корею. Осенние товарищеские матчи иранцы тоже провели мощно. Команда Карлуша Кейруша играет грамотно, умеет хорошо защищаться. Именно это может стать главной неприятностью для англичан, которые в атаке играют сейчас очень прямолинейно. Уже в первом матче англичан может ждать очень неприятный сюрприз, но для этого иранцам придётся постараться. Предлагаем поставить на непроигрыш сборной Ирана с коэффициентом 2.85.

Прогноз на чемпионат мира Сенегал — Нидерланды 21 ноября

Луи ван Гал выжал максимум из возрастного состава сборной Нидерландов на ЧМ-2014 в Бразилии, завоевав бронзовые медали. Период смены поколений дался непросто целой плеяде тренеров. Сборная провалилась в квалификации ЧЕ-2016 и ЧМ-2018.



После провала оранжевых на ЧЕ-2020 Луи ван Гал вернулся на тренерский мостик. Под его началом сборная Нидерландов успешно квалифицировалась на ЧМ-2022 в Катаре, заняв первое место в группе G. После турнира он покинет пост главного тренера, но определённо рассчитывает добиться значимого результата.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

Сенегал убедительно выступил в отборе. Садио Мане и компания выиграли свою группу, набрав 16 очков — в два раза больше, чем ближайший преследователь. В третьем раунде квалификации подопечные Алиу Сиссе в серии послематчевых пенальти сломили сопротивление Египта, подтвердив статус сильнейшей сборной африканского континента.



Обе команды подходят к личной встрече без ключевых игроков атаки, но если у сборной Нидерландов качество скамейки запасных позволяет компенсировать кадровые потери, то для Сенегала потеря Садио Мане существенна. Вряд ли Исмаила Сарр сможет столь же эффективно решить судьбу момента. Рекомендуем ставку на победу Нидерландов за 1.63.

Прогноз на чемпионат мира США — Уэльс 21 ноября

Американцы не без приключений смогли отобраться на ЧМ, хотя многие их видели фаворитом в своей конфедерации. Уэльсу тоже пришлось постараться, его путь вышел даже более тернистым. Обе сборные, если уж отбираются на крупные международные турниры, зачастую выступают там хорошо. Уэльс так дважды мощно выстреливал на Евро, а США перед тем, как не поехать в Россию, дважды выходили в плей-офф чемпионатов мира.

Во время подготовки к ЧМ сборная США провела два невзрачных матча с Японией и Саудовской Аравией. Потенциал у неё гораздо выше, нужно его только продемонстрировать. У США сильная и сбалансированная команда, которая может приятно удивить на турнире. Американцы уступают в классе в своей группе только англичанам, но и с теми могут потягаться.



Уэльс подходит к матчу с серией из пяти матчей без побед. Решающий матч отбора с Украиной стал последним успешным для валлийцев. Роберт Пейдж прививает сборной простой и незамысловатый, но эффективный футбол, который не станет откровением для соперников по группе. Наилучший вариант для ставок здесь – просто победа США за 2.70.

Экспресс на матч 21 ноября

Ставка 1: Иран не проиграет в матче с Англией за 2.85.

Ставка 2: победа Нидерландов в матче с Сенегалом за 1.60.

Ставка 3: победа США в матче с Уэльсом за 2.70.

Общий коэффициент: 2.85 Х 1.60 Х 2.70 = 12.31.

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