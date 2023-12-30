Лучший бомбардир «дикарей» набрал оптимальную форму, но в матче с таким соперником нужно забивать больше.

«Миннесота» — «Виннипег». У Кирилла Капризова будет много работы

31 декабря состоится матч НХЛ «Миннесота» — «Виннипег». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Уайлд» можно за 2.33, шансы «Джетс» оценили коэффициентом 2.65. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Виннипег» 31 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Миннесота» — «Виннипег» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Ставки на победу «Уайлд» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.81. Если выиграют в матче «Джетс», сыграет коэффициент 1.96.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Виннипег Джетс» (31.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 31 декабря 2023, воскресенье. 22:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 31 декабря «Миннесота» сыграет с «Виннипегом» на стадионе «Эксел Энерджи-центр». Арбитр введёт шайбу в игру в 22:00 мск.

В недавней домашней встрече «Уайлд» обыграли «Детройт» (6:3). Два периода шла равная борьба, пока в заключительном «Миннесота» не взяла контроль над игрой в свои руки. За две минуты подопечные Джона Хайнса забросили три шайбы, поставив в тупик «Ред Уингз». Кирилл Капризов забил шестой гол «дикарей», установив окончательный счёт.

Главный тренер «Миннесоты» Джон Купер после матча отметил настрой своих подопечных. Он считает, что они держали хорошую скорость и не избегали силовой борьбы, что и оказало решающее влияние на результат.

Тем временем «Уайлд» выиграли последние семь матчей дома. Команда обыграла «Сент-Луис» (3:1), «Чикаго» (4:1), «Калгари» (3:2 Б), «Ванкувер» (2:1 Б), «Монреаль» (4:3 ОТ), «Бостон» (3:2) и «Детройт» (6:3). Отметим, что три из этих встреч завершились за пределами основного времени.

«Миннесота» борется за восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, хотя перед началом сезона от неё ожидали совсем других результатов. На домашней арене «дикари» выиграли 10 из 16 встреч.

Лучший бомбардир «Уайлд» в текущем сезоне — Кирилл Капризов. Нападающий входит в топ-40 лучших бомбардиров НХЛ, но это не совсем хороший показатель. Хотя главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс доволен результатами россиянина и назвал его элитным игроком, который практически всегда действует правильно.

«Виннипег» в последних пяти встречах на выезде выступил неплохо. Клуб победил «Колорадо» (4:2), «Анахайм» (4:2) и «Лос-Анджелес» (5:2), а уступил «Сан-Хосе» (1:2) и «Чикаго» (1:2 ОТ).

В минувшем выездном матче «Джетс» уступили «Блэкхоукс». Бедард открыл счёт в первом периоде, заставив соперника пойти вперёд большими силами. Уже во втором периоде Морган Бэррон восстановил паритет. Затем клубы сделали акцент на обороне, и игра логично перешла в овертайм, в котором Коннор забросил победную шайбу.

В послематчевом интервью главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс отметил, что его подопечные действовали самоотверженно в обороне, заблокировав много бросков. В действиях хоккеистов он увидел прогресс, а с ошибками при переходе в атаку пообещал разобраться.

«Виннипег» находится в середине турнирной таблицы Западной конференции, набрав в 33 матчах 44 очка. У команды комфортный отрыв от девятой строчки, поэтому она может позволить себе играть в эконом-режиме.

«Уайлд» в последних домашних встречах действуют уверенно. У них получается агрессивно прессинговать соперника, быстро проходить среднюю зону и создавать опасные моменты. В хорошей форме находится нападающий Кирилл Капризов. Поставим на победу «Миннесоты» и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 3.60.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Миннесота» — «Виннипег» 31 декабря 2023 года

«Дикари» делают акцент на быстрой игре в нападении. Команда создаёт много опасных моментов и в последних матчах эффективно их реализует. Набрал форму Кирилл Капризов. В защите «Виннипег» часто допускает ошибки, а голкиперы «Джетс» не всегда стабильны. Поставим на победу «Миннесоты» и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 3.60.

Ставка: победа «Миннесоты» и тотал больше 5.5 шайбы за 3.60.