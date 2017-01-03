Аналитики: «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова победит «Торонто» Зайцева в НХЛ

4 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и «Торонто Мэйпл Лифс» с Никитой Зайцевым и Никитой Сошниковым. Начало — в 3:00 мск.
Букмекеры считают фаворитом «Вашингтон» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.07. Шансы «Торонто» оценены в 3.20, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.93.
Ставку на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.63, а на победу «Торонто» — за 2.38 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.12, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.73.