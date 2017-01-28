Чакветадзе: Винус навяжет борьбу Серене в финале Australian Open

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на финальный матч Australian Open, в котором сыграют Серена и Винус Уильямс.
Ставка: индивидуальный тотал Серены Уильямс больше 12,5 геймов (см. все коэффициенты на матч)
«Ну что, долгожданный женский финал? Сёстры Уильямс, как в старые добрые времена, сразятся между собой за главный трофей турнира.
Я попробую предположить, что Серена Уильямс сыграет не так уж хорошо, что она выиграет больше 12,5 гейма. Это значит, что поборется Винус. Сейчас объясню почему. Всё-таки кто, как не Винус Уильямс, понимает и знает слабые места Серены. Они с детства тренировались вместе. Для Винус этот матч тоже будет принципиальным… С одной стороны, Серена может выиграть 23 титула «Большого шлема», опередив саму Штеффи Графф, и внести своё имя в историю как самая титулованная теннисистка в мире.
А почему это важно для Винус? Потому что она может больше не выйти в финал, всё-таки ей 36 лет, всё-таки даже в этот раз она неожиданно туда пробралась. С сеткой повезло где-то, но полуфинал, конечно, Винус хорошо отыграла. Если она будет двигаться быстро, если у неё будет идти первая подача, она сможет навязать борьбу Серене. Я понимаю, что есть определённые риски, но кто не рискует, тот не пьёт шампанского», — считает Чакветадзе.
Матч Серена Уильямс — Винус Уильямс состоится сегодня, 28 января, и начнётся в 11:30 по московскому времени.
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