Джек Сок — Йосихито Нисиока: прогноз «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на матч Джек Сок — Йосихито Нисиока во 2-м круге турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Майами.
Ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.97 (см. все коэффициенты на матч)
«Джек Сок в стартовом для себя матче в Майами сыграет со своим недавним обидчиком японцем Йосихито Нисиокой. Азиат обыграл американца пару недель назад на турнире в Акапулько. Но оба теннисиста сейчас находятся в отменной форме. Сок играл в полуфинале в Индиан-Уэллсе, Нисиока добрался до 4-го круга, проиграв лишь на тай-брейке третьего сета будущему финалисту Стэну Вавринке. Не жду в этом матче быстрой развязки. Шансы Сока чуть предпочтительнее. Нисиока почти в безнадёжной ситуации выкрутился в первом круге в матче с австралийцем Томпсоном, мог устать. Но и Джек немало сил потратил в Индиан-Уэллсе. Не думаю, что он сможет начать очень уж резво. Скорее всего, в матче будет три партии. И, вероятно, теннисисты сыграют минимум 22 гейма», — отметил Служаков.
Начало встречи — в 23:55 мск.