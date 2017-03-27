Чакветадзе: Кузнецова победит Винус Уильямс в четвёртом круге турнира в Майами

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Светлана Кузнецова (Россия) — Винус Уильямс (США) в четвёртом круге турнира в Майами.
Ставка: победа Кузнецовой за 1.72 (см. все коэффициенты на матч)
«Светлана Кузнецова сейчас в очень хорошей форме. Финал на прошлой неделе это подтверждает. Обращать внимание на поражение от Весниной не стоит. Она не по игре уступила, просто снова возникли психологические проблемы. Сложно порой Свете выиграть у теннисисток, которых она изначально сильнее по многим параметрам. Такое случается. А Винус — это серьёзная соперница, равная Свете по заслугам. Поэтому в этой встрече Кузнецова будет играть более расслаблено, с мотивацией никаких проблем не возникнет. Винус в целом проводит хороший сезон, но всё-таки, на мой взгляд, у Кузнецовой есть теннис, который позволит победить в этом матче. Она не раз обыгрывала Винус, победила её в последней очной встрече в Вухане, причём очень легко. Предположу, что мы увидим Кузнецову в четвертьфинале. Не нужно забывать, что ей подтверждать финал на этой неделе», — рассказала Чакветадзе.
Встреча Кузнецовой и Винус Уильямс состоится 28 марта. Начало — в 04:00 мск.