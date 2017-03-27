Кучеров и Панарин наберут очки в матче «Тампа» — «Чикаго», убеждены букмекеры

28 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» (с Андреем Василевским, Никитой Кучеровым и Владиславом Наместниковым) и «Чикаго Блэкхоукс», за который выступают Артемий Панарин и Артём Анисимов. Начало — в 2:30 мск.
Букмекеры предлагают поставить на победу гостей в основное время за 2.55. Шансы «Тампы» оценены в 2.47. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.04.
Ставку на победу «Чикаго» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.94, а на победу «Лайтнинг» — за 1.98 (см. все коэффициенты).
По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.02, на ТМ 5,5 шайбы — 1.91. Кучеров (1.50) и Панарин (1.55) должны набрать очки.