Прогноз Чакветадзе на матч Шарапова — Винчи: россиянка победит в двух сетах

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Мария Шарапова (Россия) — Роберта Винчи (Италия) в первом круге турнира в Штутгарте.

Ставка: победа Марии Шараповой 2:0 по сетам за 1.90 (см. все коэффициенты на матч).

«Мария Шарапова возвращается на корт, возвращается в тур. Трижды она побеждала на турнире в Штутгарте, причём подряд. Как сейчас она будет выглядеть, это загадка. Наверное, ей будет нужно какое-то время, чтобы освоиться, чтобы перестать сильно волноваться. Но надо сказать, ей досталась не самая сложная соперница для первого круга. Жребий мог быть и хуже. Конечно, Роберта Винчи — неприятный игрок для многих, она очень разнообразно играет, идёт к сетке, укорачивает, но для Шараповой её манера никогда не была проблемой. Дважды они встречались, и оба раза Мария выигрывала без особого труда.

Сейчас Винчи играет далеко не в лучший свой теннис, ни на одном из турниров не может далеко пройти. Шарапова больше года пропустила, но она готовилась, набирала форму. Думаю, физически она будет выглядеть хорошо. На мой взгляд, у Винчи и с такой Шараповой шансов нет. Ставлю на победу Марии в двух сетах", — рассказала Чакветадзе.

Встреча Шараповой и Винчи состоится 26 апреля. Начало — в 19:30 мск.