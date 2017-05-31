Чакветадзе: у Цуренко не найдётся аргументов против Макаровой

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе дала прогноз на матч Екатерина Макарова (Россия) — Леся Цуренко (Украина) во втором круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Ставка: победа Макаровой 2:0 по сетам за 2.1 (см. все коэффициенты на матч).

«Катя Макарова в своём первом матче на турнире многих удивила, обыграв первую ракетку мира Анжелику Кербер. И не просто Катя выиграла, она разгромила немку, не дав той ни шанса на возвращение в игру. Конечно, Кербер, несмотря на её статус, и не считали фаворитом. Но именно такая победа говорит о хорошем состоянии россиянки. Она может далеко пройти, если справится с эмоциями, которые её сейчас переполняют.

Во втором круге Макаровой играть с Лесей Цуренко, которую она дважды обыгрывала по ходу карьеры. Мне кажется, что здесь всё будет зависеть только от игры Макаровой. По скорости она должна переигрывать соперницу. Да и год у Цуренко получается очень неудачным — практически сплошные поражения в последнее время. Вот только в Риме выиграла у девушки, которой дали wild card, и уже в Париже прошла Катерину Козлову.

На мой взгляд, Макарова должна победить в двух партиях", — спрогнозировала Чакветадзе.

Встреча Макаровой и Цуренко состоится 31 мая. Начало — в 12:00 мск.