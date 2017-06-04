Чакветадзе: Рамос-Виньолас способен взять сет у Джоковича

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Новак Джокович (Сербия) в четвёртом круге мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.45 (см. все коэффициенты на матч).

«Отважно бился с Новаком Джоковичем малыш Диего Шварцман, но не хватило аргентинца для победы. Теперь на пути серба испанец Альберт Рамос, который вновь очень опасен на грунте. В этом накануне убедился француз Люка Пуи. В пяти сетах испанец одержал победу. И мне кажется, что он может взять сет и у Новака Джоковича. В игре серба я сейчас не вижу ничего особенного: он бегает и перебивает мяч, не так уж часто обостряя. Стабильность даже не та, что была раньше. Не стоит его уж так опасаться. Рамос умеет играть на грунте, он разнообразен. Я не думаю, что он выйдет, испугается Джоковича и проиграет ему без борьбы. В этом сезоне Рамос побеждал Маррея, чего ему бояться Новака, который уже не так грозен.

Предположу, что в этой встрече теннисисты выиграют как минимум по сету", — отметила Чакветадзе.

Встреча Рамос-Виньоласа и Джоковича состоится 4 июня. Начало — в 18:00 мск.