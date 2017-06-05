БК «Олимп» подписала соглашение с Всероссийской федерацией волейбола

Букмекерская компания «Олимп» в рамках выполнения требований федерального закона о поддержке букмекерским бизнесом национальных спортивных федераций подписала соглашение с Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ). Об этом «Чемпионату» сообщили в компании.

БК «Олимп» получила право на использование на своём сайте символики ВФВ и проводимых ею турниров по классическому и пляжному волейболу.

«Рады начать плодотворное сотрудничество с ВФВ, — отметили в «Олимпе». — Волейбол — один из самых популярных игровых видов спорта в беттинге. Соревнования под эгидой ВФВ вызывают неизменно большой интерес у клиентов «Олимпа». Федерация проводит политику умелой популяризации как классического, так и пляжного волейбола среди любителей спорта в России. Наш компания уверена, что партнёрство «Олимпа» и ВФВ окажется полезным обеим сторонам».

В ВФВ также прокомментировали подписание соглашения с «Олимпом»:

«Всероссийская федерация волейбола нашла в лице БК «Олимп» верного партнёра. – отметил генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко. – Уверен, что данное сотрудничество пойдёт на пользу и федерации, и БК. Вырученные средства от передачи прав на использование символики ВФВ пойдут на поддержку детско-юношеского спорта, популяризацию волейбола и здорового образа жизни».