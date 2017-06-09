Рафаэль Надаль — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия) в полуфинале мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос».

Ставка: тотал геймов меньше 37,5 за 1.84 (см. все коэффициенты на матч).

«Рафаэль Надаль сыграет с Домиником Тимом, и вы скажете, что Доминик Тим после своего успеха в четвертьфинале, где он обыграл Новака Джоковича, сможет обыграть и Надаля в полуфинале. А я вам отвечу, что, скорее всего, будет сыграно меньше 37,5 гейма, потому что слишком хорошо смотрится на корте Рафаэль. В отличие от Новака Джоковича, он играет очень стабильно, с одной руки забивает, а Новак просто перебивает мяч через сетку. Он еще и в передвижении по корту потерял.



Конечно же, оборона Надаля славится вот уже сколько лет? Пятнадцать? Мне кажется, что особенно будет нацелен на эту встречу Рафаэль, потому что в последнем матче он уступил Доминику Тиму на турнире в Риме, и это задело Рафаэля. Сейчас он будет настраиваться ещё активнее. В общем-то, скорее всего, меньше 37,5 гейма будет в этой встрече, несмотря на всю мою любовь к Доминику Тиму», — отметила Анна Чакветадзе.

Встреча Надаля и Тима состоится 9 июня. Начало — в 17:30 мск.