Аналитики: Диего Коста точно уйдёт из «Челси» летом, скорее всего — в Китай

Накануне нападающий «Челси» Диего Коста заявил, что его будущее находится в руках лондонцев. Ранее Коста сообщил, что не входит в планы главного тренера «Челси» Антонио Конте. Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года.

Букмекеры принимают ставки на клуб, в котором Коста окажется к закрытию летнего трансферного окна. Наиболее вероятным вариантом называется любая команда из Китая (2.20), следом идёт «Милан» (2.37). (см. все коэффициенты).

Также в число основных претендентов на Косту входят «Атлетико» (8.80), «Интер», «Ювентус» (по 17.0), «МЮ» и «Арсенал» (21.0). Поставить на то, что форвард останется в «Челси», предлагают за 5.00.