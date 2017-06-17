Прогноз Карпина на матч Россия — Новая Зеландия: обе забьют, и победа России

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин дал прогноз на стартовый матч Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия.

Ставка: победа России, и обе команды забьют за 3.52 (см. все коэффициенты на матч)

«Для России – это один из самых важных матчей за последнее время, поэтому однозначно ставлю на россиян. Однако при этом, возможно, будут какие-то проблемы в обороне у сборной России. Думаю, что Новая Зеландия сможет забить, хотя акцент сборная России будет делать на оборону», — рассказал Карпин.

Матч Россия — Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 18:00 мск.