Даниил Медведев — Стэн Вавринка: прогноз Анны Чакветадзе на матч Уимблдона

Известная российская теннисистка, бывшая пятая ракетка мира, колумнист «Чемпионата» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) в 1-м круге мужского одиночного разряда Уимблдона.

Ставка: тотал геймов больше 38,5 с коэффициентом 1.78 (см. все коэффициенты на матч).

«Не повезло с сеткой Даниилу Медведеву, сразу достался один из лидеров мирового тенниса. Но я бы сказала, что и Стэну Вавринке со жребием не повезло. Трава не самое любимое его покрытие, он на нём никогда не добивался высоких результатов. Под его теннис столь быстрое покрытие не так уж хорошо подходит. Ничего особенного Стэн не показывал после финала Ролан Гаррос. Медведев же хорошо себя проявил на травяных турнирах. Только что он был в полуфинале Истбурна, где уступил лишь Новаку Джоковичу. Даня растёт, прогрессирует, я уверена, что он создаст проблемы Вавринке.



Сначала, скорее всего, Медведев будет зажат, всё-таки на центральный корт его поставили. Но постепенно он должен разыграться. Вавринка в трёх сетах не выиграет. В этой связи я бы здесь рекомендовала поставить на «тотал больше 38,5 геймов», — сказала Чакветадзе.

Встреча Медведева и Вавринки состоится 3 июля. Начало — в 19:30 мск.