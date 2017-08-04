Английский футболист и футбольный тренер Стюарт Пирс в третий раз появился в рекламе букмекерской компании Betfred.

«Это мой третий опыт работы с Betfred, съёмка была отличной забавой, мне очень понравилось. С нетерпением жду появления рекламы в телевизоре. Что касается ближайшего сезона АПЛ, то я многого жду от «Манчестер Юнайтед». На мой взгляд, переход Лукаку — это очень хорошая сделка», — отметил Пирс.

Пирс считался одним из самых стабильных и надёжных защитников Англии 1990-х годов и провел 78 матчей за национальную команду.

Видео доступно на официальной странице оператора в YouTube.