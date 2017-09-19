Betfair поможет экс-игроку «МЮ» Рио Фердинанду стать профессиональным боксёром

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд попробует себя на боксёрском ринге при помощи биржи ставок Betfair. 38-летний Фердинанд провёл специальную пресс-конференцию, на которой рассказал о своих намерениях.

В рамках проекта «Defender to Contender» Фердинанд будет стремиться получить лицензию от Британской комиссии по боксу (BBBOC), а затем начать карьеру боксёра.

«Когда Betfair дал мне шанс проявить себя в новом виде спорта, я понял, что это отличный вызов. Бокс — удивительный вид спорта. У меня всегда была страсть к нему, и этот шанс — прекрасная возможность показать людям, что всё возможно. Это непростая задача: я не воспринимаю всё легкомысленно, ясно, что не каждый может стать профессиональным боксёром, но с командой экспертов Betfair всё возможно», — сказал Фердинанд.

Футбольную карьеру Фердинанд завершил в мае 2015 года, спустя три дня после ухода из «Куинз Парк Рейнджерс». Помимо работы на телевидении Рио поддерживает форму в фитнес-центре и интересуется событиями в мире бокса.