GVC продала свой бизнес в Турции за € 150 млн

Группа онлайн-азартных игр GVC продала свой турецкий бизнес. Сумма сделки оценивается в 150 млн евро.



В четверг группа заявила, что передала компанию Headlong Limited и ряд ассоциированных предприятий мальтийской группе Ropso Malta Limited, которая предоставляет IT-услуги для турецкого бизнеса GVC.

Решение холдинга о продаже своего турецкого бизнеса может иметь более широкие последствия для индустрии азартных игр. За последние 12 месяцев GVC дважды проводил переговоры о поглощении с британским букмекером Ladbrokes Coral по сделке стоимостью до 3,6 млн фунтов.

GVC Holdings — игорная онлайн-компания со штаб-квартирой на острове Мэн. GVC принадлежат права на бренды bwin, Sportingbet, Bwin.Party, PartyPoker, PartyCasino, Foxy Bingo и др. В прошлом месяце GVC сообщил о двукратном росте прибыли в первой половине 2017 года. В ближайшее время GVC Holdings совместно с ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке Rambler&Co начнёт приём интерактивных ставок в России на сайте bwin.ru.