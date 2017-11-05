«Чикаго Блэкхоукс» — «Монреаль Канадиенс»: специалисты назвали победителя

Эксперты портала BetNHL.ca предложили вариант ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Монреаль Канадиенс».

Ставка: победа «Чикаго Блэкхоукс» в основное время за 2.22 (см. все коэффициенты на матч)

«Монреаль» по-прежнему вынужден играть без Кэри Прайса. Так что в воротах вновь появится Эл Монтойя. «Чикаго» одержал две победы подряд, причём с сухим счётом. Были обыграны «Филадельфия» и «Миннесота». В первой встрече между «Монреалем» и «Чикаго» в октябре победили «ястребы», так что сегодня они могут победно закрыть сезонную серию.

«Чикаго» играет дома и должен продлевать серию побед, так как у «Монреаля» второй матч подряд, к тому же на запасного вратаря выпадает слишком большая нагрузка", — считают аналитики.

Старт встречи «Чикаго Блэкхоукс» — «Монреаль Канадиенс» 6 ноября в 03:00 мск.