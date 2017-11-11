Эксперты: Эмбиид не спасёт «Филадельфию» от поражения в матче с «Голден Стэйт»

12 ноября состоится матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Филадельфия Севенти Сиксерс». Начало — в 4:30 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.12. Шансы «Филадельфии» оценены в 10.5, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 18.0.



Ставку на победу «Филадельфии» с учётом ОТ можно сделать за 9.50, а на победу «Голден Стэйт» — за 1.10 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на ТБ 220,5 очка — 1.86, а на ТМ 220,5 очка — 2.03.

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