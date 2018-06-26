Букмекеры оценили шансы сборной Аргентины в матче ЧМ-2018 с Нигерией
Букмекеры назвали фаворита матча чемпионата мира в группе D Нигерия – Аргентина. Начало встречи 26 июня запланировано на 21:00 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу Нигерии за 6.25. Шансы Аргентины на победу оценены коэффициентом 1.53. Поставить на ничью можно за 4.60.
Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.72, а на ТМ 2,5 гола — за 2.10.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.85. Победа сборной Аргентины всухую оценивается в 2.50.
Победа Аргентины по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.25. Самый вероятный счёт — победа Аргентины 1:0 (7.50) и 2:0 (7.75).
Наиболее вероятные авторы голов — Лионель Месси (1.65) и Гонсало Игуаин (1.95).
Второй тайм матча Нигерия – Аргентина должен получиться огненным
Восемь рискованных ставок на матч, который может стать для сборной Аргентины последним на ЧМ-2018.
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