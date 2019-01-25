Букмекеры назвали фаворитов мужской спринтерской гонки в Антхольце

Сегодня, 25 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 16:30 мск.

Первым из россиян на дистанцию выйдет Евгений Гараничев, получивший второй стартовый номер. Александр Логинов стартует под 26-м номером. Дмитрий Малышко начнёт гонку 41-м, а Матвей Елисеев – 51-м. Последним из российских биатлонистов стартует Эдуард Латыпов (100).

Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (1.72), француз Мартен Фуркад (10.50) и россиянин Александр Логинов (10.50). Следом идут немец Бенедикт Долль (14.0), норвежец Тарьей Бё (17,0), немец Арнд Пайффер (18.0), а также австриец Юлиан Эберхард (21.0) и итальянец Лукас Хофер (26.0).



Поставить на Матвея Елисеева, Евгения Гараничева или Дмитрия Малышко предлагают за 151.0.



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