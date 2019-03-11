Хачанов победит Лопеса на турнире в Индиан-Уэллсе, убеждены эксперты

Россиянин Карен Хачанов 11 марта сыграет с Фелисьяно Лопесом (Испания) во втором круге мужского турнира в Индиан-Уэллсе (США).



Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Фелисьяно Лопеса оценивается коэффициентом 3.20, победа с форой «+3,5» гейма — 1.69.



Если Карен Хачанов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.38. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.14.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.38. Тотал больше 22,5 гейма идёт с коэффициентом 1.71.



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