«Ювентус» – «Аякс»: прогноз Александра Григоряна на матч Лиги чемпионов

Экс главный тренер команд «Луч-Энергия», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарат», «Тосно» Александр Григорян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» — «Аякс». Встреча начнётся 16 апреля в 22:00 мск.



Ставка: точный счёт 3:1 за 11.25.



«Шикарный юный «Аякс» мог отгрузить и три, и четыре мяча «Ювентусу». Но это всего-навсего «мог», потому что при том при всем не только «Ювентус» отыгрался, опять же за счёт Криштиану Роналду, но и Дуглас Коста на последних секундах мог вообще выиграть игру, не попади в штангу. «Ювентус» в своём стиле.



Здесь под вопросом участие де Йонга. Это ключевой вопрос, потому что для «Аякса» это по сути сердце команды. Потому что Шоне не в состоянии обеспечить те диспетчерские качества и то лидерство в центре, которое обеспечивает де Йонг. Отсюда, конечно, шансы «Аякса» тают. Но даже если сыграет де Йонг…



Я сделаю прогноз с учётом участия де Йонга. Даже если он сыграет, я думаю, что «Ювентус» должен одержать победу, причём попробую даже угадать счёт — 3:1», — сказал Григорян.