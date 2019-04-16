Букмекеры сменили фаворита на Железный трон после премьеры «Игры престолов»

Премьера заключительного, 8-го сезона сериала «Игры престолов» состоялась в ночь с 14 на 15 апреля. После неё букмекеры внесли коррективы в линию на то, кто станет правителем Семи королевств в конце сезона.



Теперь главный фаворит — Джон Сноу. Поставить на него в БК «1хСтавка» можно с коэффициентом 3.24, что соответствует вероятности примерно 30%. Поставить на ребёнка Джона Сноу можно за 3.98 (около 25%), а на любого ребёнка Дейенерис Таргариен — за 4.00.



Шансы Брана Старка аналитики оценили коэффициентом 5.00 (около 20%). Перед стартом 8-го сезона Трёхглазый ворон был фаворитом у букмекеров, тогда сделать ставку на его царство можно было за 2.99.



Первая серия 8-го сезона побила рекорд по количеству просмотров в США: эпизод посмотрели 17,4 млн человек.



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