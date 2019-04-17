«Авангард» — ЦСКА: котировки на 3-й матч финала Кубка Гагарина

17 апреля состоится второй матч финальной серии КХЛ «Авангард» — ЦСКА. Начало встречи в Москве — в 19:30 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу ЦСКА.



Букмекеры оценивают шансы москвичей выше. Поставить на победу ЦСКА в основное время матча можно за 2.25 (вероятность около 42%). Сделать ставку на успех омичей можно за 3.00 (31%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно с коэффициентом 3.60 (23%).



Вероятность победы ЦСКА с учётом овертайма аналитики оценили коэффициентом 1.70 (56%). Поставить на «Авангард» можно за 2.13 (44%).



По оценке экспертов, матч не будет результативным: на ТМ 4,5 шайбы предлагают коэффициент 1.60, а на ТБ 4,5 — 2.30



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке аналитиков, — ничья 2:2 (коэффициент 9.00).



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