«Милан» — «Болонья»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 36-го тура Серии А

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 36-го тура Серии А сезона-2018/19 «Милан» — «Болонья».



Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.85.



«У «Милана» очень сложная ситуация. Команда в тяжелейшем кризисе. Она сейчас вообще закрыта на пять дней из-за опоздания Бакайоко на тренировку. То есть там вообще творится какой-то ад. И как команда отреагирует на всё это, не очень понятно. Особенно на фоне «Болоньи», которая вдруг неожиданно набрала за последние шесть-семь туров столько очков, что уже практически себя обезопасила от зоны вылета. Всё это благодаря Синише Михйаловичу.



Поэтому я попробую предположить, что игра будет очень упорной, боевитой, как принято с «Миланом», — без большого количества голов. Исход сложно предсказать, но тотал меньше 2,5 вполне может быть».



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