Россия — Норвегия: прогноз Виктора Гусева на матч ЧМ-2019

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею между командами России и Норвегии. Встреча начнётся в 17:15 мск 10 мая.



Ставка: победа России в 5 шайб или больше за 3.14.



«Ближе к лету начинается большой хоккей! На чемпионате мира по хоккею в Словакии сборная России стартует матче с национальной командой Норвегии. Нашей дружине очень важно уверенно начать турнир. Тем более, соперник для этого очень подходящий.



В прошлом году мы встретились с норвежцами в четвертьфинале Олимпийских Игр в Пхенчхане. С теми Играми связаны приятные победные воспоминания. Тогда мы одолели Норвегию со счетом 6:1. После этого мы сражались с норвежцами на чемпионате мира и также победили практически с идентичным счетом 6:2. В обоих этих встречах мы много забросили уже в первом периоде и сделали результат в самом начале поединка.



Сборная СССР играла с Норвегией 13 раз. Все матчи завершились поражениями наших соперников. Сборная России встречалась с норвежцами те же 13 раз. Один раз победил соперник, но в 12-ти случаях мы одержали победу. Статистика целиком и полностью на стороне сборной России.



У нашей национальной команды подобрался отличный состав, а на чемпионат мира мы приезжаем только за победой. Поэтому не верю, что Норвегия сможет доставить нашей команде хоть какие-либо проблемы. Ставлю на уверенную победу сборной России с форой (-5)», — сказал Гусев.