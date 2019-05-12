«Спартак» – «Уфа»: прогноз Сергея Веденеева на матч 28-го тура РПЛ

Советский и российский футболист и тренер Сергей Веденеев дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Спартак» — «Уфа». Начало встречи 12 мая 2019 года запланировано на 16:30 мск.



Ставка: победа «Спартака» как минимум в 2 мяча за 2.45



«У «Спартака» сейчас такая ситуация, что все матчи кубковые. Им ведь нужно попадать в «пятёрку». Они должны победить. «Уфа» уже точно не вылетит напрямую, но и шансы покинуть зону стыковых матчей минимальны. Поэтому поставлю на победу «Спартака» с разницей как минимум в 2 мяча».



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