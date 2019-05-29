Потапова — Вондроушова: прогноз Чакветадзе на матч 2-го круга «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анастасия Потапова — Маркетта Вондроушова во 2-м круге турнира «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 29 мая.



Ставка: минимум 20 геймов в матче за 1.80.



«Настя Потапова преподнесла одну из главных сенсаций первых дней «Ролан Гаррос». Она обыграла Анжелику Кербер, причём очень легко. Это, наверное, главная победа в её жизни на данный момент.



Дальше у Потаповой Маркетта Вондроушова. Да, вроде бы после Кербер бояться Вондроушову не надо. Но это очень опасная теннисистка, обладающая мощными ударами, хорошей подачей. И она тоже левша. Чешка в Риме обыграла Симону Халеп. Серьёзная теннисистка, с которой не будет легче, чем в первом круге. Будет только сложнее.



Но, на мой взгляд, успех в первом круге должен помочь Потаповой поверить в себя. У неё были успехи по юниорам, но она уже довольно долго втягивается во взрослый тур. И победа над большим игроком важна для роста и уверенности. Думаю, как минимум побороться с Вондроушовой Потапова вполне может. Она готова к плотной игре на задней линии. Поэтому предположу, что минимум 20 геймов девушки сыграют», — сказала Чакветадзе.