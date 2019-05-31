Мугуруса — Свитолина: прогноз Анны Чакветадзе на матч 3-го круга «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Гарбинье Мугуруса — Элина Свитолина в 3-м круге турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 31 мая.
Ставка: победа Мугурусы за 1.88.
«Наверное, главное противостояние на этой стадии «Ролан Гаррос». Пара невероятно интересная. И можно посочувствовать Элине Свитолиной, что так рано ей досталась в соперницы Гарбинье Мугуруса. Испанка опустилась в рейтинге, здесь она только под 19-м номером посеяна.
Свитолина мне очень понравилась в игре с Винус Уильямс, играла активно, достаточно точно. То есть не было особенно заметно, что она пропускала какое-то время и у неё была серия поражений. Сейчас вроде бы всё в порядке. Но лучше бы ей было сыграть матч второго круга против Катерины Козловой. Но та снялась, и дополнительную практику Элина не получила. Она бы не помешала.
Мугуруса устроила себе приключения в первой же встрече, когда внезапно проиграла сет Тэйлор Таунсенд. Правда, потом два подряд она взяла по 6:2. Во втором круге всё было уже куда проще, шведку Ларссон она обыграла легко.
Тяжело выбирать, но всё-таки ставлю на Мугурусу. Вот есть что-то в её психологии. Она может плохо играть, вылетать в ранних кругах, но потом приехать на турнир «Большого шлема» и выиграть его. Раз два круга испанка уже прошла, то дальше будет всё сложнее её останавливать. И думаю, Свитолиной это не удастся. Грунт всё-таки больше подходит испанке», — сказала Чакветадзе.
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