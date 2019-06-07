Украина — Сербия: прогноз Игоря Гамулы на матч квалификации Евро-2020

Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч Украина — Сербия в квалификации Евро-2020. Встреча состоится сегодня, 7 июня, на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Ставка: победа сборной Украины за 2.73.
«Недавно мне довелось пообщаться с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Могу сказать, что и у наставника, и у его команды отличный боевой настрой. Украина настроена только на победу. К тому же украинцы проведут матч на домашнем поле во Львове. В этом городе всегда неистово болеют за свою национальную команду. Конечно, есть у Украины и потери. После травмы ещё не восстановился лидер команды Андрей Ярмоленко. К тому же в сборную по-прежнему не вызывается Ярослав Ракицкий. Мне кажется, что это неправильное решение. Не стоит смешивать политику и футбол.
У Сербии крепкая команда. Многие футболисты этой сборной выступают в ведущих европейских чемпионатах. Поэтому им не привыкать действовать на самом высоком уровне и против сложных соперников. Тем не менее, думаю, победят в предстоящей встрече хозяева поля. Поэтому ставлю на победу сборной Украины».
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