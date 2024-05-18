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Букмекеры оценили шансы «Динамо» победить «Крылья Советов» и остаться лидером РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Динамо» победить «Крылья Советов» и остаться лидером РПЛ
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18 мая в Москве состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Явным фаворитом считается «Динамо»: заключить пари на бело-голубых предлагается с коэффициентом 1.44. Это около 69% вероятности. Победа «Крыльев Советов» доступна в букмекерских конторах за 7.90 (12%). Ставки на ничью принимаются за 5.10 (19%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Совершить ставку на «обе крманды забьют» предлагается за 1.77.

«Динамо» по итогам 28 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка. Сине-бело-голубые в 29-м туре РПЛ на выезде встретятся с «Ахматом» (19 мая).

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