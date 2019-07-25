«Арсенал» – «Нефтчи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Лиги Европы
Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го отборочного этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Арсенал» Тула – «Нефтчи». Первая встреча двухматчевого противостояния начнётся в Туле 25 июля в 20:00 по московскому времени.
Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.70.
«Сложно глубоко анализировать такие матчи, потому что понятно, что у «Арсенала» будет большое волнение – все-таки дебют в Лиге Европы. «Нефтчи» — команда, которая нам пока плохо знакома. Наверняка она ставит высокие цели, команда амбициозная.
Поэтому я бы предположил, что игра будет довольно равной и упорной. Поставлю на тотал меньше 2,5 гола», — сказал Арустамян.
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