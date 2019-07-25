«Арсенал» — «Нефтчи»: прогноз Эльвина Керимова на отборочный матч Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч в рамках квалификации Лиги Европы «Арсенал» (Тула) — «Нефтчи».



Ставка: меньше 1 гола в 1-м тайме за 1.72.



«Дебютный и исторический матч. «Арсенал» сыграет с «Нефтчи». Это очень нервный момент для игроков, для команды, которая не привыкла играть в Европе. Посмотрим, какой получится игра. Мне кажется, что она будет очень сложной, потому что «Нефтчи» в прошлом раунде Лиги Европы показал, что это команда с амбициями, с поставленной игрой. Азербайджанский клуб разгромил молдавский клуб «Сперанса» с общим счётом 9:0. На выезде забили три мяча, а дома — шесть.



В этих матчах «Нефтчи» показал, что здорово играет на стандартных положениях: со штрафных забивают, с угловых. Есть быстрый греческий форвард, талантливые легионеры. Туле будет нелегко. Тренер у «Нефтчи» тоже опытный, поэтому недооценивать этого соперника нельзя ни в коем случае.



Насколько психологически и эмоционально «Арсенал» сейчас готов играть в нескольких турнирах параллельно, да ещё и на такой ранней стадии? Я думаю, Игорь Черевченко знает ответ на этот вопрос. Мы — нет. Думаю, что по содержанию игра с «Нефтчи» с первых минут не получится яркой, в первом тайме команды будут присматриваться друг к другу, как часто говорят в подобной ситуации. Будут стараться играть аккуратно, внимательно.



Да, у Тулы быстрое нападение. Команда здорово выходит из обороны в атаку, но мне кажется, что в домашнем первом матче главное — не пропустить, поэтому Игорь Черевченко будет следовать такой надёжной стратегии. В первом тайме, мой прогноз, тотал голов меньше 1 за 1.77. Мне кажется, что это надёжный вариант. Если забьют один, то будет возврат. Думаю, начало матча будет очень осторожным», — сказал Керимов.