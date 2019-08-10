«Динамо» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 мяча за 2.65.



«Динамо» сейчас усиливается, подписывает хороших игроков, некоторых — за немалые деньги. Филипп куплен за большую сумму, но он еще в расцвете сил, ему 25. Интересно посмотреть на него в России, посмотреть, где он будет играть, как его будут использовать. Говорят, он не чистый нападающий, но многие клубы, тренеры доказывали, что можно играть и без чистых нападающих. Вполне это возможно. Наверное, еще не все новички смогут сыграть с «Зенитом». Но и без того «Динамо» выглядит конкурентоспособно. Всего одно поражение в четырех турах, да и то не по делу.



«Зенит» в последнем туре неплохо смотрелся с «Краснодаром». Но несчастье произошло за 15 минут до конца, забили себе. Хорошо, удалось отыграться. Пока можно сказать, что «Зенит» потенциально очень силен. Но еще не набрал оптимальную форму, какая была у него, наверное, этой весной.



Легкой победы «Зенита» здесь ждать не стоит. Но у «Динамо» проблемы с реализацией, мы это видим из тура в тур. У «Зенита» же есть люди, способные забить из ничего. Это и Азмун, и Дзюба. Голов много не жду. Как правило, в последнее время в матчах этих команд не бывает обилия мячей. Кто забивает первым, тот обычно выигрывает всухую. Поэтому поставлю на победу «Зенита» и тотал меньше 3,5 мяча».



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