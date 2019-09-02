«Динамо» М – «Торпедо»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва – «Торпедо».



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.00.



«У меня нет никаких сомнений в победе «Динамо». Они будут сражаться и выиграют. У «Динамо» есть характер, есть игроки, да и сама система у них выстроена так, что они будут сражаться до конца, тем более что это первая домашняя игра. Так что будут стараться показать себя с лучшей стороны.



Я не верю в канадских тренеров, как у «Торпедо». Тем более что там команда перестроенная вся, с новыми игроками, своих ребят практически нет. Вряд ли они выиграют, вряд ли они будут сражаться за свой город. Вот за деньги сражаться они еще могут.



«Динамо» умеет давить. Мы это видели по «предсезонке», по Кубку Мэра. Было видно, что они сражаются до конца – проигрывают или выигрывают – не суть. Просто до конца. Давят, давят, да и будут давить, сил нет – все равно будут давить. Но другие вот говорят, что они вообще бросают играть, если у них что-то не получается, да и по тому сезону это было заметно. Я вот так скажу: когда пришел Крикунов, это даже если и было, то при нем точно уже нет такого. Да, у них сил где-то не хватало, и они играть бросали, но это было до Крикунова. А вот с ним уже такого точно нет – там все до конца сражаются. У него есть слова, движения какие-то. Так что «динамовцы» будут упрямыми. У них кого-то убрали, но сейчас там есть Яшкин, это правда очень хороший игрок. Звено там есть, сражение точно будет в этом году», — сказал Кожевников.



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