Медведев — Вавринка: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Стэн Вавринка — Даниил Медведев в четвертьфинале US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Ставка: победа Вавринки за 1.79.



«Честно говоря, есть у меня большие сомнения по поводу перспектив Даниила Медведева в этой встрече. Мне кажется, забирает у него силы вся эта история с болельщиками. Может быть, я не права, но выглядит он сейчас не так убедительно, как на турнирах до US Open. Может быть, сейчас давление уже более серьезное, потому что его стали считать одним из фаворитов. Может быть, сил уже не так много. Все-таки очень много матчей он провел до старта US Open. Но не так легко он двигается, ошибок стало больше. Эта история с судорогами возникла.



Что касается Вавринки, то, наверное, никто не верил, что он пройдет сейчас Джоковича, но травма помешала Новаку. Она же мешает адекватно оценить качество тенниса Стэна. А начинал турнир не очень убедительно швейцарец. Были проблемы с Синнером, с Шарди. Да даже с Лоренци легко не было. Но мне кажется, что опыта на такой стадии у Вавринки больше, он лучше знает, как подводить себя к таким играм. Ну и физически ему проще будет. Он так много не играл, как Медведев. Рискну поставить на победу Стэна», — сказала Чакветадзе.

